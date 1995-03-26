Нижельский Андрюс Арунович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности