Нижельский Андрюс Арунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНижельский Андрюс Арунович

Нижельский Андрюс Арунович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1969 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1995

Отец: Юцайтис Арунас Ричардович

Мать: Нижельская Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.