Микулина Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1829
Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич
Рождение ребёнка
14.10.1831
Сын: Микулин Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич
Рождение ребёнка
17.09.1833
Дочь: Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно