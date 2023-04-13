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Микулина Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1829

Сын: Микулин Федор Борисович

Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич

Рождение ребёнка
14.10.1831

Сын: Микулин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич

Рождение ребёнка
17.09.1833

Дочь: Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Микулин Яков Борисович

Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Микулин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Микулин Борис Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулин Борис Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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