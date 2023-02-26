Екатерина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Ильина

Екатерина Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий 2-й

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1898

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий 2-й

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий 2-й

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close