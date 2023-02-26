Екатерина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий 2-й
Рождение ребёнка
17.05.1898
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий 2-й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий 2-й
Смерть
Неизвестно