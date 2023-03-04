Наговицына (Коротких) Надежда Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смерти09.10.1915 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Коротких Гаврил Калининов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1906 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1907 ст.
Дочь: Наговицына Мария Васильевна
Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.
Сын: Наговицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
26.03.1912 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.10.1915 ст.
Причина смерти: ударилась головой