Наговицына (Коротких) Надежда Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Коротких) Надежда Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

09.10.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Коротких Гаврил Калининов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1906 ст.

Муж: Наговицын Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
03.08.1907 ст.

Дочь: Наговицына Мария Васильевна

Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.

Сын: Наговицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
26.03.1912 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Наговицын Василий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.10.1915 ст.
Причина смерти: ударилась головой
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