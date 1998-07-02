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Шаравина Татьяна Алексеевна
Шаравина Татьяна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.1998
Пол
Женский
Отец
Шаравин Алексей Валериевич
1976 г.р.
Мать
Шаравина-Казарина Светлана Петровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1998
Отец:
Шаравин Алексей Валериевич
Мать:
Шаравина-Казарина Светлана Петровна
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