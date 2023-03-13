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Бусаревъ Тимоѳѣй

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

20.01.1868

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1868

Отец: Бусаревъ Ермолай

Мать: Бусарева Анна

Александровка
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