Глебов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова Александра Антоновна

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебов Василий Антонович

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Латарцева (Глебова) Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Глебова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
09.08.1913

Дочь: Глебова Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Смерть
Неизвестно

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