Глебов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова Александра Антоновна
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебов Василий Антонович
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Латарцева (Глебова) Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Глебова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1913
Дочь: Глебова Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Смерть
Неизвестно