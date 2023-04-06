Селезнева (Ливанисова) Мелания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Ливанисова) Мелания Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

03.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ливанисов Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1887

Муж: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1887

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1889

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1891

Дочь: Кальмбах Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
14.07.1894

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1900

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1902

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
10.10.1904

Сын: Селезнев Константин Семенович

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
?.11.1906

Сын: Селезнев Петр Семенович

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

Рождение ребёнка
31.07.1908

Сын: Селезнев Георгий Семенович

Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1910
Причина смерти: туберкулез | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
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