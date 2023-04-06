Селезнева (Ливанисова) Мелания Семеновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти03.01.1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ливанисов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1887
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1887
ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1889
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1891
Дочь: Кальмбах Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
14.07.1894
ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
12.12.1896
ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1900
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович
ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1902
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович
ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
10.10.1904
Сын: Селезнев Константин Семенович
Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
?.11.1906
Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович
Рождение ребёнка
31.07.1908
Сын: Селезнев Георгий Семенович
Отец ребёнка: Селезнев Семен Александрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1910
Причина смерти: туберкулез | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь