Гурьева (Решетникова) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гурьев Кузьма Константинович
Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гурьев Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гурьев Александр Константинович
Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович
Смерть
Неизвестно