Гурьева (Решетникова) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Решетникова) Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909

Муж: Гурьев Константин Кириллович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гурьев Кузьма Константинович

Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гурьев Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гурьев Александр Константинович

Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Гурьев Константин Кириллович

Смерть
Неизвестно
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