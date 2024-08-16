Александр Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Антон Васильев
Мать: Евдокия Ерофеева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Кирилл Александров
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Соломонида Александрова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Дария Александрова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Фекла Александрова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Прасковья Александрова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова