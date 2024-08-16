Александр Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Антон Васильев

Мать: Евдокия Ерофеева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кирилл Александров

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Соломонида Александрова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Дария Александрова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Фекла Александрова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Прасковья Александрова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

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