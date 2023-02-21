Лазаренкова Феодора Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренкова Феодора Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1940
Свидетельство участника Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки Лазаренковой Феодоры Лукиничны, телятницы колхоза "Вперед, к социализму" Руднянского района. https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR... Показать все
Смерть
Неизвестно
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