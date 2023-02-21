Лазаренкова Феодора Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1940
Свидетельство участника Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки Лазаренковой Феодоры Лукиничны, телятницы колхоза "Вперед, к социализму" Руднянского района. https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR... Показать все
Смерть
Неизвестно