Дуркин Сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркин Сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуркин Сын

Мать: Дуркина (Кычина) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Соколова) Дочь

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Сын

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сылка (Сылка) Дочь

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Сын

Мать ребёнка: Дочь

Работа или профессия
Неизвестно

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