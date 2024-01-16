Дуркин Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дуркин Сын
Мать: Дуркина (Кычина) Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Соколова) Дочь
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин Сын
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сылка (Сылка) Дочь
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин Сын
Мать ребёнка: Дочь
Работа или профессия
Неизвестно