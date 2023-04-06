Волик (Кирий) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волик (Кирий) Анна Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1902

Муж: Волик Захар Власьевич

Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Волик Михаил Захарович

Отец ребёнка: Волик Захар Власьевич

Рождение ребёнка
11.02.1907

Сын: Волик Петр Захарович

Отец ребёнка: Волик Захар Власьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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