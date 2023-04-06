Волик (Кирий) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1902
Рождение ребёнка
22.11.1902
Отец ребёнка: Волик Захар Власьевич
Рождение ребёнка
11.02.1907
Сын: Волик Петр Захарович
Отец ребёнка: Волик Захар Власьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно