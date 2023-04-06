Кидалов Сергей Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1854
Отец: Кидалов Ефим Макарович
Бракосочетание
09.02.1875
Рождение ребёнка
15.02.1879
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
25.01.1881
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
07.07.1883
Дочь: Юлиана Сергеевна
Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
09.01.1890
Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
09.10.1891
Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
26.12.1893
Сын: Кидалов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно