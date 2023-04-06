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Кидалов Сергей Ефимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1854

Отец: Кидалов Ефим Макарович

Мать: Кидалова Мария Диомидовна

Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Кидалова Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
15.02.1879

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
25.01.1881

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
07.07.1883

Дочь: Юлиана Сергеевна

Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
09.01.1890

Сын: Кидалов Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
09.10.1891

Сын: Кидалов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
26.12.1893

Сын: Кидалов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кидалова Пелагея Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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