Кувыркин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувыркин Алексей Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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