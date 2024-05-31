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Захаров Панфил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Захаров Павел Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Захаров Василий Панфилович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Захаров Валентина Панфиловна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Павловна

Смерть
Неизвестно

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