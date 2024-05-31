Захаров Панфил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Захаров Павел Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Сын: Захаров Василий Панфилович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Захаров Валентина Панфиловна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно