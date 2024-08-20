Панарина (Попкова) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Попкова) Павла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Игнат Ефимович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гаршина (Панарина) Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович

Рождение ребёнка
26.06.1876

Дочь: (Панарина) Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович

Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Панарин Кузьма Игнатьевич

Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович

Рождение ребёнка
27.09.1882

Сын: Панарин Роман Игнатьевич

Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович

Рождение ребёнка
08.04.1885

Сын: Панарин Аристарх Игнатьевич

Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович

Смерть
Неизвестно

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