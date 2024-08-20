Панарина (Попкова) Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гаршина (Панарина) Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
26.06.1876
Дочь: (Панарина) Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
01.11.1879
Сын: Панарин Кузьма Игнатьевич
Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
27.09.1882
Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
08.04.1885
Сын: Панарин Аристарх Игнатьевич
Отец ребёнка: Панарин Игнат Ефимович
Смерть
Неизвестно