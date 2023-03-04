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Кислицына Ефросиния Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кислицын Михайло Павлович

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кислицын Стефан Павлович

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кислицын Абрам Павлович

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кислицын Лев Павлович

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Павел Афанасьевич

Смерть
После 1816
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