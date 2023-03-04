Кислицына Ефросиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кислицын Михайло Павлович
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816