Окунев Егор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Окунев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Окунев Петр Егорович
Мать ребёнка: Первая Жена
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Окунев Иван Егорович
Мать ребёнка: Окунева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1912
Дочь: Окунева Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Окунева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1916
Дочь: Окунева Александра Егоровна
Мать ребёнка: Окунева Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно