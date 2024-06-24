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Окунев Егор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Окунев Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Окунев Петр Егорович

Мать ребёнка: Первая Жена

Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Окунев Иван Егорович

Мать ребёнка: Окунева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.1912

Дочь: Окунева Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Окунева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1916

Дочь: Окунева Александра Егоровна

Мать ребёнка: Окунева Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно

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