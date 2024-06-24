Окунева Пелагея Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Окунева Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Егор Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Окунев Иван Егорович

Отец ребёнка: Окунев Егор Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1912

Дочь: Окунева Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Окунев Егор Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1916

Дочь: Окунева Александра Егоровна

Отец ребёнка: Окунев Егор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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