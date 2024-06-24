Окунева Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Окунев Иван Егорович
Отец ребёнка: Окунев Егор Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1912
Дочь: Окунева Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Окунев Егор Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1916
Дочь: Окунева Александра Егоровна
Отец ребёнка: Окунев Егор Михайлович
Смерть
Неизвестно