Мануков Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануков Михаил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Манукова (Иванова) Наталья Афанасьевна

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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