Бадулин (Медведева) Настасья Романовна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадулин (Медведева) Настасья Романовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Медведев Роман Иванович

Мать: Медведева Матрена Никифоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.01.1857

Муж: Бадулин Трофим Потапович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никита Потапов и Иван Филиппо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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