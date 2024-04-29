Медведева Матрена Никифоровна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведева Матрена Никифоровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Подгорная слобода, Раненбург, Рязанская губерния Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Роман Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бадулин (Медведева) Настасья Романовна

Отец ребёнка: Медведев Роман Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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