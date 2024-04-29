Медведева Матрена Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Подгорная слобода, Раненбург, Рязанская губерния Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бадулин (Медведева) Настасья Романовна
Отец ребёнка: Медведев Роман Иванович
Смерть
Неизвестно