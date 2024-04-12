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Куликов Антон Ларионов

Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Куликов Ларион Елисеев

Мать: Куликова Афросинья Федосеева

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Куликов Ефим Антонов

Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.1807 ст.

Сын: Куликов Василий Антонов

Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.02.1808 ст.

Дочь: Куликова Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.10.1810 ст.

Дочь: Куликова Афонасия Антонова

Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.02.1815 ст.

Сын: Куликов Прокофий Антонов

Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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