Куликов Антон Ларионов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1804
Сын: Куликов Ефим Антонов
Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1807 ст.
Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
17.02.1808 ст.
Дочь: Куликова Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
02.10.1810 ст.
Дочь: Куликова Афонасия Антонова
Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1815 ст.
Мать ребёнка: Куликова Аграфена Иванова
Смерть
Неизвестно