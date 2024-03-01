Саламов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Саламова (Халявко) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламов Роман Владимирович

Мать ребёнка: Саламова (Халявко) Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламова (Халявко) Надежда Михайловна

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