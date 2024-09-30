Райккерус (Мийна) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
15.03.1921
Дочь: (Райккерус) Мария Александровна
Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич
Рождение ребёнка
30.01.1923
Дочь: (Райккерус) Лемпи Александровна
Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич
Рождение ребёнка
06.02.1928
Сын: Райккерус Тойво Александрович
Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1931
Дочь: (Райккерус) Хилма Александровна
Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.10.1934
Сын: Райккерус Вяйнё Александрович
Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно