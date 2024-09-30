Райккерус (Мийна) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Мийна) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Муж: Райккерус Александр Андреевич

Рождение ребёнка
15.03.1921

Дочь: (Райккерус) Мария Александровна

Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1923

Дочь: (Райккерус) Лемпи Александровна

Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1928

Сын: Райккерус Тойво Александрович

Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.11.1931

Дочь: (Райккерус) Хилма Александровна

Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.10.1934

Сын: Райккерус Вяйнё Александрович

Отец ребёнка: Райккерус Александр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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