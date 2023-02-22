Тестов Никандр Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тестов Феодор Артемьев
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1846
Жена: Тестова Анна Иосифова?
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Никандрова
Мать ребёнка: Тестова Анна Иосифова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно