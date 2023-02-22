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Тестов Никандр Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тестов Феодор Артемьев

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1846

Жена: Тестова Анна Иосифова?

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Никандрова

Мать ребёнка: Тестова Анна Иосифова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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