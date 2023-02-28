Мулин Савва Харитонович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
1809
Жена: Мулина Акилина Федотовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Анастасия Саввична
Мать ребёнка: Мулина Акилина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно