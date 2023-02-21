Мартынов Алексей
Место рождениясело Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Привезенцева Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна
село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рубин Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна
село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
Смерть
До 1930
село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)