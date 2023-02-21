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Мартынов Алексей

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Место рождения

село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Привезенцева Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна

село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рубин Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна

село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
Смерть
До 1930
село Кунцево Кунцевский район, Московская область (на 1922)
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