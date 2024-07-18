(Gusar) Katrine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Gusar) Katrine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1823 г.р.
1826 г.р.
1829 г.р.
1832 г.р.
1838 г.р.
1841 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Gusar) Anne

Отец ребёнка: Gusar Jurrs

Рождение ребёнка
1826

Сын: Gusar Jakob

Отец ребёнка: Gusar Jurrs

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Gusar) Lene

Отец ребёнка: Gusar Jurrs

Рождение ребёнка
1832

Сын: Gusar Simon

Отец ребёнка: Gusar Jurrs

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Gusar) Ilze

Отец ребёнка: Gusar Jurrs

Рождение ребёнка
1841

Сын: Gusar Andres

Отец ребёнка: Gusar Jurrs

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Gusar) Mahrje

Отец ребёнка: Gusar Jurrs

Смерть
Неизвестно

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