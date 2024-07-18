(Gusar) Katrine
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Gusar) Anne
Отец ребёнка: Gusar Jurrs
Рождение ребёнка
1826
Сын: Gusar Jakob
Отец ребёнка: Gusar Jurrs
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Gusar) Lene
Отец ребёнка: Gusar Jurrs
Рождение ребёнка
1832
Сын: Gusar Simon
Отец ребёнка: Gusar Jurrs
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Gusar) Ilze
Отец ребёнка: Gusar Jurrs
Рождение ребёнка
1841
Сын: Gusar Andres
Отец ребёнка: Gusar Jurrs
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Gusar) Mahrje
Отец ребёнка: Gusar Jurrs
Смерть
Неизвестно