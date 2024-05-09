Халтобина Вторая Жена (Самойлова) Пелагея Ивановна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халтобина Вторая Жена (Самойлова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Самойлов Иван Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1826

Сын: Халтобин Иван Семенович

Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Халтобина Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Халтобин Николай Семенович

Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Халтобина Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Халтобина Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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