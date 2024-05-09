Халтобина Вторая Жена (Самойлова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Самойлов Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1826
Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич
Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Халтобина Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Халтобин Николай Семенович
Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Халтобина Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Халтобина Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Халтобин Семен Дмитриевич
Смерть
Неизвестно