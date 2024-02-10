Сгибнева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1982
Сын: Сгибнев Максим Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
05.12.1986
Сын: Сгибнев Константин Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Андреевич