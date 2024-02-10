Сгибнева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
10.10.1982

Сын: Сгибнев Максим Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
05.12.1986

Сын: Сгибнев Константин Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Андреевич

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