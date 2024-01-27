Shubin (Agalsoff) Manya «Mary» Nikolayivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shubin (Agalsoff) Manya «Mary» Nikolayivna

Место рождения

Russia

Дата рождения

13.04.1876

Дата смерти

11.09.1931

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1876

Отец: Agalsoff Nickolai Ivanovich

Мать: Agalsoff June Fred

Russia
Иммиграция
1904
Иммиграция
1905
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Marital Status: MarriedRelation to Head of House: Wife, San Francisco, San Francisco, California, USA
Смерть
11.09.1931
Los Angeles, Los Angeles, California USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA
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