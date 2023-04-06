Скалозуб Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения28.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1884
Бракосочетание
11.02.1907
Рождение ребёнка
20.09.1912
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Скалозуб Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Скалозуб Василий Михайлович
Мать ребёнка: Скалозуб Агриппина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно