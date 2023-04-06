Скалозуб Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозуб Михаил Евдокимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1884

Отец: Скалозуб Евдоким Стефанович

Мать: Скалозуб Мария Михайловна

Бракосочетание
11.02.1907

Жена: Скалозуб Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
20.09.1912

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Скалозуб Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Скалозуб Василий Михайлович

Мать ребёнка: Скалозуб Агриппина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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