Зыкун Прохор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти16.08.1873 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Зыкун Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зыкун Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна
Рождение ребёнка
18.09.1857 ст.
Дочь: Зыкун Евфимия Прохоровна
Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна
Рождение ребёнка
13.07.1860 ст.
Дочь: Зыкун Ольга Прохоровна
Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна
Рождение ребёнка
11.10.1863 ст.
Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна
Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.
Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна
Рождение ребёнка
19.04.1869 ст.
Дочь: Зыкун Александра Прохоровна
Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкун Агафья Феодосиевна
Смерть
16.08.1873 ст.
Скропостижно от продолжительных припадков
Похороны
18.08.1873 ст.