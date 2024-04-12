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Зыкун Прохор Григорьевич

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

16.08.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Зыкун Григорий Семёнович

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зыкун Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1857 ст.

Дочь: Зыкун Евфимия Прохоровна

Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1860 ст.

Дочь: Зыкун Ольга Прохоровна

Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1863 ст.

Сын: Зыкун Козьма Прохорович

Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.

Сын: Зыкун Семён Прохорович

Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1869 ст.

Дочь: Зыкун Александра Прохоровна

Мать ребёнка: Зыкун Агафья Феодосиевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкун Агафья Феодосиевна

Смерть
16.08.1873 ст.
Покошичи, Чернігівська область
Скропостижно от продолжительных припадков
Похороны
18.08.1873 ст.
Покошичи, Чернігівська область
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