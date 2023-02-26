Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1794
Муж: Тимофей Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1797
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1798
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1802
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1806
Сын: Авксентий (Иоакифт) Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1809
Дочь: Фёкла Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно