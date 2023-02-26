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Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1794

Муж: Тимофей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1797

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1798

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1802

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1806

Сын: Авксентий (Иоакифт) Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1809

Дочь: Фёкла Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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