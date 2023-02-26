Jaślikowski Michał
Место рожденияZamostek, Польша
Дата рождения24.09.1884
Дата смерти08.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884
Отец: Jaślikowski Antoni Stanisław
Мать: Aleksandra
Zamostek, Польша
inf. MyHeritage 7.07.2016-AWW
Бракосочетание
16.02.1909
Жена: Jaślikowski Władysława
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Gołębiowski Leokadia
Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Jaślikowski Czesław
Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława
Рождение ребёнка
28.01.1921
Дочь: Wójtowicz Marianna
Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława
Рождение ребёнка
24.12.1925
Дочь: Skorek Kazimiera Longina
Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława
Смерть
08.03.1947
Gorzków, Польша