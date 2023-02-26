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Jaślikowski Michał

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Место рождения

Zamostek, Польша

Дата рождения

24.09.1884

Дата смерти

08.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884

Отец: Jaślikowski Antoni Stanisław

Мать: Aleksandra

Zamostek, Польша
inf. MyHeritage 7.07.2016-AWW
Бракосочетание
16.02.1909

Жена: Jaślikowski Władysława

Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Gołębiowski Leokadia

Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława

Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Jaślikowski Czesław

Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława

Рождение ребёнка
28.01.1921

Дочь: Wójtowicz Marianna

Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława

Рождение ребёнка
24.12.1925

Дочь: Skorek Kazimiera Longina

Мать ребёнка: Jaślikowski Władysława

Смерть
08.03.1947
Gorzków, Польша
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