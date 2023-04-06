Филатова (Воронкина) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Воронкина) Анастасия Никифоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Воронкин Никифор Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1834

Муж: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
18.12.1835

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
27.11.1838

Сын: Филатов Петр Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
24.03.1841

Сын: Филатов Яков Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Латышева Фотинья Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854
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