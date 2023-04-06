Филатова (Воронкина) Анастасия Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Воронкин Никифор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1834
Рождение ребёнка
18.12.1835
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
27.11.1838
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
24.03.1841
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Латышева Фотинья Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854