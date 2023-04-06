Подзолкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1851
Рождение ребёнка
11.10.1884
Сын: Подзолкин Лукьян Иванович
Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1886
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Ляшенко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
До 1892
Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно