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Подзолкин Иван Андреевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.12.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1851

Отец: Подзолкин Андрей Андреевич

Мать: Подзолкина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
11.10.1884

Сын: Подзолкин Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.1886

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: Ляшенко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Подзолкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Подзолкина Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзолкина Пелагея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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