Сухопарова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смерти18.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 10.12.1899 ст.
Сын: Сухопаров Николай Леонидович
Отец ребёнка: Сухопаров Леонид Федорович
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Дочь: Сухопарова Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Сухопаров Леонид Федорович
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Сын: Сухопаров Федор Леонидович
Отец ребёнка: Сухопаров Леонид Федорович
Смерть
18.04.1906
Причина смерти: бугорчатка легких
Похороны
20.04.1906 ст.