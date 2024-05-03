Сухопарова Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухопарова Екатерина Владимировна

Сухопарова Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

18.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Леонид Федорович

Место жительства
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 10.12.1899 ст.

Сын: Сухопаров Николай Леонидович

Отец ребёнка: Сухопаров Леонид Федорович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Дочь: Сухопарова Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Сухопаров Леонид Федорович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Сын: Сухопаров Федор Леонидович

Отец ребёнка: Сухопаров Леонид Федорович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.04.1906
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: бугорчатка легких
Похороны
20.04.1906 ст.
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.