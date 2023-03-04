Лаптев Аник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Аник

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жители поч. Шахтаринский

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Лаптев Григорий Аникин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Лаптев Иван Аникин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Лаптев Василий Аникин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Лаптев Иван Аникин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1764
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