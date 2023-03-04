Лаптев Аник
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1764
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жители поч. Шахтаринский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Лаптев Иван Аникин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Лаптев Иван Аникин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1764