Лаптев Григорий Аникин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Григорий Аникин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Лаптев Аник

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Лаптев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Лаптева Ирина Павлова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Лаптев Феранонт Григорьевич

Мать ребёнка: Лаптева Ирина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Параскева Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Ирина Павлова

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1784
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