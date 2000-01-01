Лаптев Григорий Аникин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Лаптев Аник
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Лаптева Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Лаптев Феранонт Григорьевич
Мать ребёнка: Лаптева Ирина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Ирина Павлова
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1784