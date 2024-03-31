Маминов Егор (Георгий) Иванович
Место рождения
Дата рождения24.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маминова Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна
Бракосочетание
08.01.1882
Рождение ребёнка
15.07.1888
Сын: Маминов Владимир Егорович
Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
17.08.1891
Сын: Маминов Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
16.07.1893
Дочь: Маминова Марина Георгиевна
Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
11.09.1895
Дочь: Маминова Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна
Бракосочетание
17.09.1901
Она вдова из Верхнего Авзяна.
Рождение ребёнка
07.12.1902
Дочь: Маминова Гликерия (Лукия) Егоровна
Мать ребёнка: Маминова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.02.1905
Дочь: Маминова Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: Маминова Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно