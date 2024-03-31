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Маминов Егор (Георгий) Иванович

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1862

Отец: Маминов (Мамин) Иван Иванович

Мать: Маминова (Кудимова) Екатерина Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маминов Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маминова Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна

Бракосочетание
08.01.1882

Жена: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Маминов Владимир Егорович

Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1891

Сын: Маминов Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1893

Дочь: Маминова Марина Георгиевна

Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Маминова Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Маминова (Акимова) Параскева Антоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.09.1901

Жена: Маминова Татьяна Дмитриевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Она вдова из Верхнего Авзяна.
Рождение ребёнка
07.12.1902

Дочь: Маминова Гликерия (Лукия) Егоровна

Мать ребёнка: Маминова Татьяна Дмитриевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1905

Дочь: Маминова Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: Маминова Татьяна Дмитриевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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