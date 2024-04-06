Молчанов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?
Мать: Молчанова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.60
Сын: Грязюков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.02.65
Дочь: Грязюкова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
31.08.1959
Рождение ребёнка
20.02.1965
Дочь: Балиева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Грязюкова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно