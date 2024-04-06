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Молчанов Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?

Отец: не указан

Мать: Молчанова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.60

Сын: Грязюков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.65

Дочь: Грязюкова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1959

Сын: Грязюков Сергей Никоевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1965

Дочь: Балиева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Грязюкова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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