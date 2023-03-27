Снятиновский Степан (Стефан) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнятиновский Степан (Стефан) Иванович

Снятиновский Степан (Стефан) Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1805
Владимирская духовная семинария
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снятиновский Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Снятиново Александровского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close