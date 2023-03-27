Снятиновский Степан (Стефан) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1805
Владимирская духовная семинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снятиновский Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Снятиново Александровского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно