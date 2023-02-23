(из Баевки) Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кузьма Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Василиса Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Февронья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Степан Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Николай- Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Смерть
Неизвестно