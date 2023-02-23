(из Баевки) Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Баевки) Авдотья Никитина

(из Баевки) Авдотья Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кузьма Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Василиса Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Февронья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Степан Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Николай- Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close