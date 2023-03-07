Кощеев Денис Евтропиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Кощеев Антроп Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Князева Феврония Денисова
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Нефедова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Чиркова Евдокия Денисова
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Нефедова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Симонова Милания Денисова
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Нефедова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Анна Трифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Матрона Нефедова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747