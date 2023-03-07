Кощеев Денис Евтропиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Денис Евтропиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Кощеев Антроп Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Князева Феврония Денисова

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Нефедова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Чиркова Евдокия Денисова

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Нефедова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Симонова Милания Денисова

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Нефедова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Анна Трифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Матрона Нефедова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1747
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