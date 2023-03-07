Кощеева (Лялина) Матрона Нефедова
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Князева Феврония Денисова
Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Чиркова Евдокия Денисова
Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Симонова Милания Денисова
Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763