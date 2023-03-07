Кощеева (Лялина) Матрона Нефедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Лялина) Матрона Нефедова

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Место рождения

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Князева Феврония Денисова

Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиев

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Чиркова Евдокия Денисова

Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиев

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Симонова Милания Денисова

Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Денис Евтропиев

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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