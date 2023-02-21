Маневская Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маневская Татьяна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1894 ст.

Сын: Маневский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Маневский Матвей Александрович

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маневский Матвей Александрович

Смерть
Неизвестно
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