Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ефимовна

Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Петрович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Петрович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Петрович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Христинья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Петрович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Егор Петрович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Егор Петрович

Смерть
Неизвестно

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