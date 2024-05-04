Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Петрович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Петрович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Петрович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Христинья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Петрович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Егор Петрович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Егор Петрович
Смерть
Неизвестно